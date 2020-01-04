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البرلمان الليبي يلغي اتفاق السراج وأردوغان .. واتهامات بالخيانة العظمى
طالب بإحالة الموقعين عليه للنائب العام لمحاكمتهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
صوَّت البرلمان الليبي، بالإجماع، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية، في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.
وصوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.
وطالب نواب البرلمان الليبي بإحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى النائب العام لمحاسبته.
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