البرلمان الليبي يلغي اتفاق السراج وأردوغان .. واتهامات بالخيانة العظمى

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

صوَّت البرلمان الليبي، بالإجماع، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية، في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.

Advertisements

وصوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وطالب نواب البرلمان الليبي بإحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى النائب العام لمحاسبته.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







