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بدر العساكر عن نجيب الزامل: مؤلم أن أنعاه أو أكتب في غیابه عنه

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2020-01-04

بدر العساكر عن نجيب الزامل: مؤلم أن أنعاه أو أكتب في غیابه عنه

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الإعلامي الراحل وعضو مجلس الشورى سابقاً نجيب الزامل الذي وافته المنية صباح اليوم السبت في ماليزيا.

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وقال العساكر: “الأخ الكبیر نجیب الزامل له الصنائع من المعروف.. عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعاه أو أكتب في غیابه عنه”.

وأضاف بدر العساكر “أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقھا ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمة والمغفرة.. رحمه الله وألھم ذويه الصبر والسلوان”.

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