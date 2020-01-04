شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني .. ناطق الحرس الثوري الإيراني يبكي كالنساء على جنرال لم يحافظوا عليه كالرجال (فيديو يثير الشفقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجهش المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف بالبكاء لحظة الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني على الهواء مباشرة.

ويمثل مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبه في مطار بغداد نهاية رجل كان يشار إليه بالبنان في بلاده، وتتبعه عن كثب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربة كانت تستهدف ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل.

قد يهمك ايضاً:

لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني .. ناطق الحرس الثوري الإيراني يبكي كالنساء على قائد لم يحافظوا عليه كالرجال (فيديو يثير الشفقة)



الحكومة السعودية تستهلّ العام الجديد بالإعلان عن فرض رسوم جديدة على المعتمرين ورحلات الطيران (التفاصيل)



أول تحرك ‘‘إسرائيلي‘‘ عقب مقتل قاسم سليماني ‘‘شاهد‘‘

نسرين طافش تعشق السباحة في حمامات باردة بدون أي سواتر.. (صور)



شاهد.. الإعلام السعودي يكشف الهدف القادم لأمريكا بعد قاسم سليماني في اليمن ولبنان (صور)



لماذا ماتت نجوى قاسم بعد سخريتها من المتحدث باسم حفتر.. ماعلاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع‘‘ابنة تميم‘‘ بالحادثة؟ ‘‘تفاصيل صادمة‘‘

عاجل: شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فور تلقيه خبر مقتل قاسم سليماني؟

‘‘شقيقة‘‘ نجوى قاسم تكشف مافعلت اختها قبل منامها وتفجر مفاجأة صادمة بشأن وفاتها وماذا وجدوا عندما دخلوا غرفتها؟ (فيديو)

Advertisements

عاجل : إيران تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل ‘‘فيديو وصور‘‘ للجنرال قاسم سليماني في محافظة إيرانية.. شاهد

بالأسماء.. ثلاثة جهات استخباراتية دولية بينها مخابرات دولة عربية شاركت في عملية اغتيال قاسم سليماني اليوم بمطار بغداد

مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ ترد على سعودي نعى نجوى قاسم: الموت أرحم من العيش على كوكب واحد مع أشكالك!.. شاهد من يكون؟؟

حقيبة ‘‘الجنرال الإيراني‘‘ قاسم سليماني تثير الجدل بعد مقتله.. شاهد ماذا وجدوا فيها؟؟ (صور مثيرة)

عبدالباري عطوان يكشف ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للجنرال قاسم سليماني .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن عواقب عملية الاغتيال وأين وكيف وعلى يد منّ؟ (فيديو)

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام قاس"، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في إيران. وقال في تغريدة على "تويتر" إن "انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه".

وأوضح المرشد: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".

كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستكون "أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة"، ردا على مقتل سليماني.

وقال روحاني في بيان: "استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة".

ويأتي اغتيال سليماني الذي وقع قبيل فجر اليوم، بعدما نفذت القوات الأمريكية في العراق ضربات جوية، مساء الأحد، استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، قتل خلالها 25 مقاتلا بينهم قياديون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الحشد الشعبي، لافتا إلى إصابة 51 آخرين.

وكانت هذه الهجمات ردا على مقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقت واشنطن باللوم فيها على كتائب حزب الله.

وقال ترامب على تويتر "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. نحمّلهم المسؤولية كاملة".