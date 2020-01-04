جرم نظام مكافحة الرشوة كل من يتهاون في الوظيفة العامة لإنجاز معاملات للأقارب أو الأصدقاء والمعارف وفق ما يعرف بالتوصية والرجاء.
وبحسب “عكاظ” المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة تعتبر الاستجابة للرجاء والتوصية جريمة، حتى لو لم ترتبط بالحصول على مقابل، لأنها تعد مخالفة للنظام، إذ يمتد الجرم إلى الاستعطاف والقرابة والصداقة والعلاقات.
كما نصت على أن «كل موظف عام أخل بواجبات الوظيفة بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين».
كانت هذه تفاصيل خبر تصل للسجن والغرامة.. الكشف عن عقوبة المستجيب لـ الواسطة والرجاء في الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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