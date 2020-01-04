بيان من شرطة المدينة بشأن فيديو الشاب الذي تحرش بفتاة داخل سيارته وحاول اختطافها-فيديو

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على شاب تحرش بفتاة أثناء إيصالها بسيارته . وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من شخص قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها ، فقد تمكنت دوريات الأمن من القبض عليه ، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر ، وبمباشرة اجراءات الإستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وكان رواد مواقع التواصل ، قد تداولوا فيديو وثقته الفتاة وهي تبكي وتطلب من سائق أن يتوقف لتنزل من سيارة كانت تركبها بهدف توصيلها إلا أن السائق تحرش بها وحاول اختطافها .