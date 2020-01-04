“صحة المدينة” تكشف ملابسات واقعة المريضة المنومة خارج مستشفى أحد

أصدرت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بياناً كشفت فيه ملابسات ما جرى تداوله بشأن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة، أنه تبين بعد مراجعة كاميرات المراقبة أن المريضة حضرت للمستشفى الساعة الرابعة فجراً، لكنها استلقت على أحد الأسرة المُخصصة لاستقبال الحالات الطارئة؛ انتظاراً لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ.
ولفت إلى أن حارس الأمن بادر بإبلاغ الإدارة المناوبة بالواقعة، لتسارع بدورها إلى نقلها بالعربة المتنقلة لعيادة الفرز الأولي من أجل تسجيل العلامات الحيوية وتقُديم الخدمات الإسعافية اللازمة لها، مبيناً أنها غادرت المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
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