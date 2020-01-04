من بوليفارد الرياض .. رئاسة أمن الدولة تعرف بالرقم 990

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دشنت رئاسة أمن الدولة، ممثلة بقسم بالعلاقات العامة والإعلام، فعالية للتعريف برقم البلاغات الأمنية 990، والتي أقيمت في بوليفارد الرياض داخل (الممر المضيء).

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ووثقت الفعالية والتي تهدف إلى تعريف المواطن والمقيم والزائر برقم البلاغات الأمنية، حيث بإمكان المواطن والمقيم التبليغ بكل سهولة عبر هذا الرقم، فيما يتم التعامل مع كل بلاغ بسرية تامة بعد أن يتم تحويل البلاغ للقسم المختص.

ومن الأمور التي حثت رئاسة أمن الدولة الإبلاغ عنها من قبل المواطن والمقيم كل ما يمس أمن الوطن من الإرهاب والتطرف أو سياسة وتوجه الدولة، سواء داخل المملكة أو خارج المملكة.

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ورصدت فعالية السحب على أجهزة جوال وهدايا أخرى لزوار موسم الرياض وتحديدًا بوليفارد الرياض، حيث وزعت هدايا أخرى تحمل شعار رقم العمليات الميدانية وشعار رئاسة أمن الدولة..، حيث أتاحت رقم اتصال من خارج المملكة يستطيع أي شخص تقديم بلاغ عبر الرقم: 00966112455922‪

وعبر الفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏[email protected]، وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية من أي مكان وبأي وسيلة.

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