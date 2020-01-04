ولي العهد يتلقى اتصالًا من بومبيو لاستعراض تطورات الأحداث بالعراق

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

