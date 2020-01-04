︎ : . تداول رواد موقع التواصل مقطع فيديو وثقه شاب سعودي وهو يهادي أخيه بهدية غير متوقعة.

ونشر مواطن سعودي مقطع فيديو وهو يفاجأ أخيه بساعة من ماركة “أبل” الشهيرة التي كان يتمناها منذ وقت طويل ووثق ردة فعل الأخ في الفيديو المنشور وعلق عليه: “من زمان وهو بخاطره يشتري ابل واتش وقررت اجيبها له بدون اي مناسبه عشان مايكون متوقعها”.

أظهر الفيديو فرحة الشاب بطريقة هيسترية فور فتحه شنطة الهدايا ليتفاجأ بالساعة التي يتمناها. وأثنى مغردون على مشاعر الأخوة والمحبة التي تجمع الأخين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ردة فعل شاب سعودي بعدما فاجأه شقيقه بهدية ثمينة كان يتمناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.