حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

︎ : . يستمر بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، القصيم. في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان – الظهر) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .





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