السعودية | وفاة الإعلامي نجيب الزامل في ماليزيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي نجيب الزامل في ماليزيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:46 صباحًا, 4 يناير 2020 م انتقل إلى رحمة الله تعالى عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الإعلامي الدكتور نجيب الزامل ، في ماليزيا صباح اليوم السبت. ودشن متابعون وسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقدموا فيه بالعزاء لأسرته ويعتبر الزامل أيقونة التطوع في المنطقة الشرقية وقد غرس حبه في القلوب، سائلين الله له المغفرة والرحمة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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