شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإعلام السعودي يكشف الهدف القادم لأمريكا بعد قاسم سليماني في اليمن ولبنان (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف نشطاء سعوديون عن الهدف القادم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ووفقا لرصد "أحداث نت"، تناقل الإعلام السعودي غير الرسمي صور لكلا من قادة عملاء إيران في اليمن (عبدالملك الحوثي) ولبنان (حسن نصر الله).

قد يهمك ايضاً:

نسرين طافش تعشق السباحة في حمامات باردة بدون أي سواتر.. (صور)



شاهد.. الإعلام السعودي يكشف الهدف القادم لأمريكا بعد قاسم سليماني في اليمن ولبنان (صور)



ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة

لماذا ماتت نجوى قاسم بعد سخريتها من المتحدث باسم حفتر.. ماعلاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع‘‘ابنة تميم‘‘ بالحادثة؟ ‘‘تفاصيل صادمة‘‘



عاجل : ترامب يفجر مفاجأة مدوية: لهذا السبب أمرت بقتل قاسم سليماني



عاجل: شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فور تلقيه خبر مقتل قاسم سليماني؟

‘‘شقيقة‘‘ نجوى قاسم تكشف مافعلت اختها قبل منامها وتفجر مفاجأة صادمة بشأن وفاتها وماذا وجدوا عندما دخلوا غرفتها؟ (فيديو)

Advertisements

عاجل : إيران تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل ‘‘فيديو وصور‘‘ للجنرال قاسم سليماني في محافظة إيرانية.. شاهد

بالأسماء.. ثلاثة جهات استخباراتية دولية بينها مخابرات دولة عربية شاركت في عملية اغتيال قاسم سليماني اليوم بمطار بغداد

مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ ترد على سعودي نعى نجوى قاسم: الموت أرحم من العيش على كوكب واحد مع أشكالك!.. شاهد من يكون؟؟

حقيبة ‘‘الجنرال الإيراني‘‘ قاسم سليماني تثير الجدل بعد مقتله.. شاهد ماذا وجدوا فيها؟؟ (صور مثيرة)

عبدالباري عطوان يكشف ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للجنرال قاسم سليماني .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن عواقب عملية الاغتيال وأين وكيف وعلى يد منّ؟ (فيديو)

وكشف بأنهما الهدف القادم في هذا العام الجديد والذي يحمل من البشارات للشعوب العربية الكثير والكثير.

ووفقا لرصد "أحداث نت"، نزل الخبر كالصاعقة على مليشيا الحوثي والتي تعتبر ذراع إيران في اليمن.

وتناقلت حسابات حوثية الخبر بصدمة كبيرة وقال أحدهم في "تويتر": "من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظمائها هنيئا لكم الشهادة فزتم ورب الكعبة".