مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/5/9 هـ الموافق 2020/01/04 م واس

الجمعة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

05:47ت م

0125



www.spa.gov.sa/2019069 الجمعة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس05:47ت م0125

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.