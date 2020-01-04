2020-01-04

ماذا قال أفضل نجوم البولو في العالم عن المملكة؟

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مؤسس نادي لا دولفينا أكثر فرق البولو شهرة في العالم، أدولفو كامبياسو، وهو أفضل لاعب في تاريخ رياضة البولو: أتطلع بفارغ الصبر لزيارة العُلا مع فريقي، فقد أخذتني لعبة البولو في جميع أنحاء العالم ولكن هذه أول مرة ألعب فيها في موقع تراثي له تاريخ يعود إلى 200 ألف عام ويتمتع بكل هذا التراث.

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وتابع: شعرت بفخر كبير بعد دعوتي للمشاركة في الحدث الرسمي الأول للبولو في المملكة، كما أنني متحمس جدًا للجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي للبولو وما يعكسه ذلك من نمو وتطور لرياضتنا.

ومن المقرر أن يشارك لاعبون من لا دولفينا الأرجنتيني، في بطولة ديزرت بولو الافتتاحية لهذا الشهر في موقع التراث العالمي لليونسكو العلا، و هي أول بطولة تقام تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو في الفترة من 16 إلى 18 يناير.

وهذه البطولة تأتي ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، الذي يحتفل بالتراث الثقافي لمنطقة المدينة المنورة الجميلة وتاريخها، ويستمر على مدار 3 أشهر.

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