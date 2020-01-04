

أبوجا 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.

وجدد بخاري في كلمة وجهها للشعب النيجيري، عزمه على المساهمة في تعزيز المسار الانتخابي بنيجيريا وفي المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام الأمن، باعتبارهما أبرز تحديين يواجهان بلاده.

يذكر أن الرئيس النيجيري، الذي كان قد انتخب لولاية ثانية عام 2019، أثير حوله جدل في الوسط السياسي في بلاده بشان إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.

// انتهى //

02:26ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس نيجيريا يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.