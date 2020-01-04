السعودية اليوم / محافظ الدرب يدشن فعاليات مهرجان "ربيع الدرب"



الدرب 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم , فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" في حديقة المملكة وشاطئ الشقيق بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي ومشرف الأسر المنتجة عبد العزيز الشعبي , وذلك بحديقة المملكة بالمحافظة.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات والبرامج والفعاليات الاحتفالية والاستعراضية ، مطلعاً على ما يتضمنه المهرجان من أركان تشمل ركن البلاستشين ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج , إضافة للركان الخاص بمشاركة "40" أسرة منتجة.

واستمع محافظ الدرب والحضور عن كافة الفعاليات التي سيقام خلال فترة المهرجان التي تمتد على مدى 16 يوما في كل من "شاطئ الشقيق , ومهرجان التسوق , وحديقة المملكة , ومركز ريم " والفعاليات التي ستنفذ بتلك المواقع.

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