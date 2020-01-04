السعودية اليوم / إيقاف 7 مهاجرين غير شرعيين في تونس



تونس 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات لحرس الحدود البرية التونسية 7 مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات مختلفة جنوب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم بأنه تم إيقاف المهاجرين وهم بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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23:40ت م

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