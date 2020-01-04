الذهب لأعلى مستوى في 6 سنوات.. وتراجع واردات الهند في 2019

السبت 4 يناير 2020

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة 6 سنوات، لتخترق حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت إرهابيا إيرانيا، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.



وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% إلى 1551.52 دولار للأوقية في تعاقدات التسليم الفوري وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5% لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم".

وعلى مدار الأسبوع، قفز الذهب أكثر من 2.5% وهي أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس/آب ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر/كانون الأول.

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وزاد البلاتين 0.24% إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول.

واردات الهند من الذهب في 2019 تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

وقال مصدر حكومي، الجمعة، إن واردات الهند من الذهب في 2019 هبطت بنسبة 12% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من عام 2019 بعد صعود الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وانخفاض الشراء في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم قد يؤثر على الأسعار العالمية للمعدن النفيس التي قفزت 18% في 2019، لكنه يساعد الحكومة في خفض العجز التجاري ودعم الروبية.

وقال المصدر إن الهند، التي تلبي كل الطلب المحلي تقريبا على الذهب من خلال الواردات، استوردت 831 طنا في 2019، انخفاضا من 944 طنا في 2018.

وأضاف أنه من حيث القيمة هبطت الواردات في 2019 حوالي 2% إلى 31.22 مليار دولار.

وسجلت عقود الذهب في الهند مستوى قياسيا مرتفعا عند 39885 روبية للعشرة جرامات في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات حكومية أن الهند استوردت 564 طنا من الذهب في النصف الأول من 2019 بينما بلغت الواردات في النصف الثاني 267 طنا.