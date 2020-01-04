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هبوط النحاس ومعظم المعادن بعد ضربة جوية أمريكية في العراق
السبت 4 يناير 2020
هبطت أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية الأخرى، الجمعة، بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت إرهابيا إيرانيا، فيما سارع المستثمرون إلى شراء الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب.
وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1% إلى 6129.50 دولار للطن بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 11 ديسمبر/كانون الأول عند 6088.50 دولار.
وينهي المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، الأسبوع على خسارة بنحو 1.56% مرتدا عن 6 أسابيع من المكاسب رفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها في 7 أشهر.
وهبطت عقود النيكل 3.5% لتغلق عند 13755 دولارا للطن بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 12 ديسمبر/كانون الأول.
وتراجعت عقود الزنك 0.2% إلى 2306 دولارات للطن بينما استقرت عقود الرصاص عند 1919 دولارا للطن، وهبطت عقود القصدير 2.2% إلى 16800 دولار للطن.
وخالفت عقود الألومنيوم اتجاه السوق لتغلق مرتفعة 1.1% عند 1824 دولارا للطن.
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