شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث العراق.. «الجبير»: المملكة تؤكد أهمية التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

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