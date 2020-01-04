شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الأعمال في طريق شمال الناصرة بالقطيف لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة القطيف أعمالها في اليوم الرابع لفتح طريق شمال الناصرة بالقطيف.

وتمكنت البلدية بمعداتها من الوصول والالتقاء بطريق الإمام علي غرباً، وجارٍ تسوية الطريق للمناسيب المطلوبة للأعمال التنفيذية، وكانت البلدية قد أعلنت عن بدء العمل في إنشاء الطريق الممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل - الدمام» على امتداد نحو أربعة كيلو مترات وبعرض 40 مترًا. وذلك بعد الانتهاء من إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا واقعة في شمال الناصرة.

ووقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، مؤخرا يرافقه عدد من مسؤولي البلدية ميدانيا على أعمال الشارع. موجها بضرورة مراعاة الإنجاز خلال المدد المتفق عليها وجودة المنتج النهائي.

وقال م. محمد الحسيني: إن تزايد النمو السكاني أحد العوامل، التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل في طريق الرياض، الذي يبدأ من بلدة سنابس في تاروت وربطه بطريق الظهران الجبيل السريع، لتكتمل بذلك الطرق الشريانية الثلاثة، التي تسهل الحركة المرورية في المحافظة.