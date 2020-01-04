شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشاحنات تربك السير في طريق ميناء الدمام.. والمرور يصفها بـ«الكثافة الطبيعية» والان نبدء بالتفاصيل

تسببت عشرات الشاحنات في حالة من الارتباك المروري على طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام صباح أمس على الجانب الأيمن بامتداد قرابة ثلاثة كيلو مترات مما شكل تكدسا لعدد كبير منها على الطريق وصولا إلى نفق الميناء.

» فترة السماح

من جانبه، ذكر المتحدث الإعلامي للمرور منصور الشكره أن هذه الكثافة من الشاحنات طبيعية جدا، خاصة بعد وقت السماح لها بالمرور، حيث تتوقف الشاحنات عن استخدام الطريق من الساعة 6 وحتى 8 صباحا، وهي فترة المنع أما ما بعدها، فهي فترة السماح فيكون السماح للشاحنات باستخدام الطريق نحو الميناء بتنظيم وتنسيق مع أمن الطرق، وهناك جهود مستمرة لعملية التنظيم والالتزام بالطريق المحدد لها تلافيا لأي حادث لا قدر الله.

» تنسيق مستمر

وأضاف المتحدث الإعلامي في تصريح لـ«اليوم» إن التسيق مع كل الجهات مستمر، وذلك للحد من الازدحامات والكثافة المرروية بشكل يومي، مشيرا إلى أن هناك جهودا مبذولة من كل الجهات ذات العلاقة للرفع من مستوى السلامة على الطرق، متمنياً السلامة للجميع.