شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل المسطحات الخضراء في «لؤلؤ» الهاف مون والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل بتشذيب وتحديد المسطحات الخضراء في مدخل اللؤلؤ بشاطئ نصف القمر؛ وذلك للعمل على تحسين المشهد الحضري ضمن برنامج الصيانة الدورية. كما قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة بإتمام أعمال الصيانة في دورات المياه في شاطئ نصف القمر «الهاف مون» بمدينة الظهران. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أطلقت عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة، ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

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