شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإحياء الغطاء النباتي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن أكثر من ثلاثة أطنان من البذور سيتم نثرها في كل من منطقة المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والجوف، ونجران، والباحة، وجازان، وحائل، حيث تتنوع البذور ما بين الشيح، والبعيثران، والرغل، والعجرم، والضمران، والفرس، والرمث، والسدر، والسمر، إضافة إلى العرفج، والعرعر، والأرطى، والغضا، والغاف، والعشرق، والثمام، والكداد، إلى جانب الطلح، والشنان، والويكة، والنبع، والحصار، والقصبة، والارواء، والقطن. يُذكر أن مبادرة «نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية» تُعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 10 ملايين شجرة حتى نهاية عام 2020، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.
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