شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتيح الدخول لحاملي تأشيرات «شينجن» وأمريكا وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ذلك يأتي إكمالا لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاما مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة. وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة. وقال: إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.
واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنجن، قبل دخوله إلى المملكة. وأضاف: إن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم. وعممت الهيئة العامة للطيران المدني على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.
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