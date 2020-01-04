شكرا لقرائتكم خبر عن 8452 وثيقة تأمين للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة بدءا من 1 يناير الجاري. وجرى إصدار نحو 8،452 وثيقة تأمين للمعتمرين، حيث يمكن للمعتمر استخدام وثيقة التأمين عند زيارته للمستشفيات الخاصة والحكومية من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر، كما يشمل التأمين الشامل ضمن منافعه التعويض في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2،570،809 تأشيرات عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 7 جمادى الأولى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2،241،14 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1،795،85 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح المؤشر أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2،120،677 معتمرا، والبرية 116،537 معتمرا، فيما وصل 3،928 معتمرا عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 532،634، تليها إندونيسيا 477،554، ثم الهند 280،388، ثم ماليزيا 120،714، ومصر خامسة بـ120،609 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: تركيا 88،706، والجزائر 85،605، وبنجلاديش 83،397، والإمارات 51،952، وفلسطين 39،547 معتمرا.