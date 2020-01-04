شكرا لقرائتكم خبر عن 8452 وثيقة تأمين للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2،570،809 تأشيرات عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 7 جمادى الأولى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2،241،14 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1،795،85 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وأوضح المؤشر أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2،120،677 معتمرا، والبرية 116،537 معتمرا، فيما وصل 3،928 معتمرا عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 532،634، تليها إندونيسيا 477،554، ثم الهند 280،388، ثم ماليزيا 120،714، ومصر خامسة بـ120،609 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: تركيا 88،706، والجزائر 85،605، وبنجلاديش 83،397، والإمارات 51،952، وفلسطين 39،547 معتمرا.
كانت هذه تفاصيل خبر 8452 وثيقة تأمين للمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.