شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ذوي الشهيدين الذروي والحارثي والان نبدء بالتفاصيل

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ناصر الذروي، من منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. من جانبهم، أعرب والد وذوو وأسرة الشهيد الذروي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

كما نقل محافظ الطائف سعد الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لذوي شهيد الواجب فهد الحارثي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وأدى الميموني وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين بجامع العباس صلاة الميت على الشهيد.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.