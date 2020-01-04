شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل الاختصاص المكاني لـ«الاستئناف» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقرر المجلس، خلال جلسته يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د.خالد اليوسف، تسمية الشيخ متعب العنزي رئيسًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، كما قرر المجلس تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات، التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
وقال أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام: إن المجلس أقرّ اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني؛ وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات، التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتبارًا من 1/ 6/ 1441هـ، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1/ 6/ 1441هـ.
ووافق المجلس على ترقية وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
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