شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 برنامج إرشادي بـ«التدريب التقني» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1709 برامج إرشادية في جميع المنشآت التدريبية للبنين والبنات على مستوى المملكة، خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440/‏1441، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة لشؤون المتدربين ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد.

وتنوعت هذه البرامج لتشمل تهيئة المتدربين المستجدين، والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات، وتكريم المتدربين والمتدربات المتفوقين والمتفوقات، وكذلك التوعية الفكرية وبرنامج الأمن الفكري، وتعزيز الثقافة المهنية بالتعاون مع التعليم العام، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد التقني وتحسين البيئة التدريبية.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.راشد الزهراني أن المنشآت التدريبية أصدرت حوالي 11747 سجل مهارات شخصية للمتدربين والمتدربات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتطويرية والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والانخراط في سوق العمل.

وأضاف د.الزهراني: إن هذه البرامج تستهدف وقاية المتدربين وتحفيرهم نحو التفوق، وإنه تم بناء مؤشر أداء لقياس مستوى الإنجاز للأعمال الإرشادية بالمنشآت التدريبية، الأمر الذي أوجد نوعا من التنافس في تنفيذ البرامج الوقائية والنوعية.

يُذكر أن هيكلة المنشآت التدريبية بالمؤسسة تتضمن وحدة إرشادية يتولى أعمالها مرشدون مختصون ومهتمون بالتوجيه والإرشاد.