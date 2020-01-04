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ترقية 1870 فردا في حرس الحدود

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أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قرارا بترقية 1870 فردا من منسوبي حرس الحدود، اعتبارا من تاريخ 1-5-1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه للقطاعات الأمنية كافة، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمنا دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي الأفراد المترقين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

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