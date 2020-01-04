شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 1870 فردا في حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
ورفع مدير عام حرس الحدود الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه للقطاعات الأمنية كافة، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمنا دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.
وهنأ الفريق البلوي الأفراد المترقين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.
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