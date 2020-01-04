شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» لمنسوبي «الأمر بالمعروف» في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها لمنسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمقر الفرع في القصيم، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية. وشملت خدمات الوحدة خدمة السجل المدني للهوية الوطنية «تجديد، بدل فاقد، بدل تالف».

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