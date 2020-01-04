شكرا لقرائتكم خبر عن أرصفة القطيف تتجمل والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال معالجة الأرصفة ومسح الساحات وإزالة المخلفات ورفع الأنقاض، في إطار مبادرة تحسين المشهد البصري في المحافظة. وتأتي الأعمال ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري، وأبرز مظاهرها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية، فضلاً عن إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً على مداخل المدن.

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