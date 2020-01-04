شكرا لقرائتكم خبر عن غسل المظلات وتكثيف الكنس اليدوي بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة بتكثيف أعمال النظافة وغسيل المظلات بمدينة الظهران، وذلك ضمن تحسين المشهد الحضري، التي تنفذها بلديات ومحافظات الشرقية. كما قامت البلدية ممثلة في إدارة النظافة بتكثيف أعمال الكنس اليدوي داخل أحياء مدينة الظهران لليوم الثاني على التوالي.

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