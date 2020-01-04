- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو.. متحرش المدينة يتصدر تويتر والمغردون يطالبون بضبطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. متحرش المدينة يتصدر تويتر والمغردون يطالبون بضبطه
اضطر السائق إلى إنزالها خوفًا من افتضاح أمره
متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف
تصدر هاشتاق متحرش المدينة موقع التواصل تويتر، خلال ساعات قليلة، بعدد تغريدات تجاوز 10 آلاف تغريدة، حيث تداول المواطنون مقطع فيديو لسائق يتحرش بفتاة ويرفض إنزالها من السيارة.
وبحسب مقطع الفيديو المتداول، تظهر الفتاة وهي تبكي وتصرخ؛ حتى اضطر السائق إلى إنزالها خوفًا من أن يفتضح أمره.
وتداول بعض الرواد، صورًا لرقم لوحة السيارة، مطالبين السلطات بالتدخل والقبض عليه، وتقديمه للمحاكم.
تجارب أخرى لنفس السائق:
ويبدو أن المقطع شجع فتيات أخريات على الحديث عن مواقف سابقة مشابهة تعرضن لها من نفس السائق، مؤكدين على أنه نفس الصوت والأسلوب، ورقم السيارة نفسها.
ويُذكر أن القانون يتضمن عقوبات مشددة على كل من يتورط بقضايا التحرش الجنسي، وتتفاعل الجهات الأمنية بسرعة مع بلاغات التحرش وتصدر عقوبات رادعة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. متحرش المدينة يتصدر تويتر والمغردون يطالبون بضبطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.