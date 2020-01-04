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حسام بن سعود يوجه بتقديم المساعدة لمصابي حادث الجرين
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
وجه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم أوجه المساعدة للاطمئنان على حالة مصابي مركز الجرين، سائلًا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين وبالشفاء العاجل للمصابين.
وجاء ذلك بمتابعة شخصية من أمير الباحة لمجريات الحادث الذي وقع اليوم بمركز الجرين.
ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم في مركز الجرين بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة، حيث قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 4:59 مساء اليوم الجمعة، مفاده وقوع حادث تصادم بمركز الجرين.
وأضاف الزهراني أن أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر توجهت للموقع، وتبين مصرع ستة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين، بينهم حالتان خطيرتان، فيما تراوحت بقية الإصابات بين متوسطة وبسيطة، مشيرًا إلى نقل المصابين لمستشفى قلوة لتلقي العلاج اللازم، بجهود فرق الهلال الأحمر وإسعاف الدفاع المدني الذي نقل إحدى الحالات.
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