شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة والان مع التفاصيل

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