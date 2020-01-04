شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ماتت نجوى قاسم بعد سخريتها من المتحدث باسم حفتر.. ماعلاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع‘‘ابنة تميم‘‘ بالحادثة؟ ‘‘تفاصيل صادمة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكك مغرد قطري شهير في وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم الذي وافتها المنية صباح الخميس، إثر تعرضها لأزمة قلبية في دبي.

وأعاد المغرد القطري الشهير "بوغانم" إلى الأذهان حادث وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي عن طريق ضابط مصري.

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لماذا ماتت نجوى قاسم بعد سخريتها من المتحدث باسم حفتر.. ماعلاقة ‘‘الضابط المصري‘‘ في دبي مع‘‘ابنة تميم‘‘ بالحادثة؟ ‘‘تفاصيل صادمة‘‘



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وكتب "بوغانم" في تغريدة عبر حسابه تويتر متسائلًا: "الفنانة اللبنانية سوزان تميم قتلت في دبي عن طريق قاتل مصري مأجور برتبة ضابط فهل وفاة نجوى قاسم طبيعيه..؟؟؟ أم..بعدما....قامت بالاستهزاء بالمتحدث الليبي التابع لحفتر أحمد المسماري.؟





وأضاف: "عمومًا الشخصيات الإعلامية والبارزة في الإمارات غير محصنين من الاغتيالات ".

وفي وقت سابق اليوم كشفت شرطة دبي سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم الذي توصلت إليه التحقيقات.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبرهيم المنصوري إنّ جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أنّ وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة (العربية)، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة أزمة قلبية.





وأكد المنصوري أنّ "معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنّه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة قاسم"، مستبعدًا "وجود أيّ شبهة جنائية".

وسبب خبر وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مذيعة قناتي العربية والحدث ، بشكل مفاجئ صباح اليوم عن عمر يناهز 52 عامًا صدمة لمتابعيها ومحبيها .