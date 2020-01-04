شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يفجر مفاجأة مدوية: لهذا السبب أمرت بقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن ذلك أن ينقذ الكثير من الأرواح.

وأضاف ترامب "أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب".

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عاجل : ترامب يفجر مفاجأة مدوية: لهذا السبب أمرت بقتل قاسم سليماني



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وأوضح "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".

وأكد أنه "يحترم الشعب الإيراني بشدة وأمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران".

وأشار إلى أن "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين".

وذكر أن "الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني".

وتابع قائلا "الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني".

وواصل "واجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد".