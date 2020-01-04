الحصيني: بدء حالات مطرية خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة مطرية خلال الساعات المقبلة تشمل عدة مناطق بالمملكة. وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع تويتر، إن الحالة الممطرة المتوقع بدايتها من مساء اليوم الجمعة تشمل المنطقة الشمالية والقصيم ثم شمال الشرقية والكويت.

وأضاف الحصيني، أنه بدءًا من غد السبت وليلة الأحد، ستشل تلك الحالة، نواحي الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوادمي وشقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماح. وتابع، إن العاصمة الرياض يتوقع أن تشهد استمرار الأمطار نحو 12 ساعة على فترات ومن خفيفة إلى شبه غزيرة، وقد تصحب بحبات برد على فترات متقطعة وكذلك الشرقية والصمان وسيمتد تأثير الحالة الممطرة إلى البحرين وقطر والإمارات، يعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة فيما تكون خفيفة على مكة. وأوضح الحصيني أن الأمطار ستمتد إلى القويعية والخرج والحريق وحوطة بني تميم وحصة قحطان بدءًا من يوم الأحد، منبهًا لمن لديه مناسبة في مكان مكشوف بالاحتياط للمطر والتقلبات.