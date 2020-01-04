شاهد.. دماء على طريق الحجرة.. 6 وفيات لأسرة واحدة و7 إصابات خطيرة

تسبب حادث مروري في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة، في 6 وفيات من أسرة واحدة، و7 إصابات بعضها خطيرة.
وفي التفاصيل: أن حادثًا مروريًّا بين مركبتين تقلّان عائلتين تسبّب في 6 وفيات وإصابتين في مركبة، و5 إصابات في المركبة الأخرى؛ وذلك في الطريق المحاذي لوادي عليب بمركز الجرين في محافظة الحجرة.
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