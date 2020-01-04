كراني: الدفء يودِّع بعض مناطق المملكة بداية من فجر السبت

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تودع بعض مناطق المملكة الدفء، بدءًا من فجر غد السبت، بالتزامن مع انخفاض شديد في درجات الحرارة خاصة على الشمال. وعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال كراني: بدءًا من فجر الغد يتعمق الطقس القطبي على المنطقتين الشمالية الغربية والغربية، لافتًا إلى مغادرة الدفء لكل من الرياض والمنطقة الشرقية فجر الأحد المقبل.

وأشار كراني، إلى أنه “من فجر الاثنين، سوف تسيطر كتلة باردة على الأجواء، وتستمر حتى 17 يناير مع عملية مد وجزر خفيف”، مؤكدًا “تجمد المياه، مع ضباب إشعاعي وصقيع خاصة على الشمال”. من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، غدا السبت. جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن مناطق: (الشرقية، والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية) للمملكة تشهد تكون السحب الرعدية، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك، والقصيم. وأشارت الهيئة إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، فيما لم تستبعد الهيئة تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان – الظهر)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة .