“هدف” يُعلن حرمان غير الجادين في البحث عن عمل من التوظيف لمدة عام

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ضوابط جديدة للتحقق من جدية الباحثين عن عمل؛ بهدف تصنيفهم إلى جادين وغير جادين. ومن أبرز الضوابط التي وردت في السياسة الجديدة، حرمان غير الجادين من التوظيف لمدة عام في حال بلغ عدد الإنذارات التي حصل عليها غير الجاد إلى ثلاثة إنذارات، ويتم إلغاء الإنذارات تلقائياً في حال تقيده بالالتزامات خلال 6 أشهر من تاريخ آخر إنذار حصل عليه.

ووفقاً للضوابط الجديدة، حدد الصندوق عدداً من الشروط الواجب توافرها لدى الباحثين عن عمل لمعرفة الجاد من غير الجاد، وبالتالي توجيه الجادين إلى القنوات المناسبة لدعم سوق العمل بالشكل المطلوب وتشجيع الشباب والفتيات على الجدية والالتزام. ومن الالتزامات المطالب بها الباحث عن عمل، الالتزام بزيارة المنصة الإلكترونية مرة أسبوعياً وإكمال المهام المطلوبة، والالتزام بزيارة دورية لإحدى قنوات التوظيف مرة شهرياً، وعدم التخلف عند طلبه للحصول على أي من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف لأكثر من ثلاث مرات، وألا يتجاوز عدد مرات رفضه لوظيفة ملائمة مرتين، وعدم تجاهل التواصل من قبل الصندوق لأكثر من ثلاث مرات. وحددت الضوابط شروطاً للعقد الوظيفي، منها ألا يقل الأجر الشهري عن 3 آلاف ريال شهرياً، وأن تكون الوظيفة ملائمة لمؤهل وخبرة الباحث عن عمل، وألا تزيد المسافة بين إقامة طالب التوظيف ومقر العمل عن 80 كلم، وأن تكون وظائف النساء متوافقة مع التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.