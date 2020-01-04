فعالية القيادة الآمنة برمال نجران

اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الفعالية الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة في رمال زبادة، وبتنظيم جمعية ليث للإنقاذ وبالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي اليوم، بعد الإطلاع على الاستعدادات، والجهود المقدمة من رعاية الشباب بالمنطقة وجمعية ليث للإنقاذ والإدارات الحكومية والجهات الأمنية. وتم تدشين الفعالية أمس، حسب الترتيبات المعدة، والقيام بجولة داخل المنطقة للأسواق الشعبية وسوق الجنابي والأخدود الأثرية والمواقع التاريخية وترتيب موقع الفعالية، بحضور عدد من الشباب في المنطقة للتوعية للقيادة الآمنة في الرمال بسيارات الدفع الرباعي.



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