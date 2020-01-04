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الخيام تغزو أحياء العاصمة

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انتشرت الخيام وبيوت الشعر في ظاهرة جديدة بأحياء الرياض يمكن أن توصف بـ«المكشات السريع»، حيث تؤجّر بـ20 ريالا للساعة الواحدة، وكثر إقبال المتنزهين عليها، ونجد أنها تستهدف الأسر التي لا تستطيع الذهاب للمتنزهات البرية، بسبب بعد المسافة وارتفاع أجور استئجار المخيمات التي تتجاوز 700 ريال في اليوم.

ومن خلال زيارة «دوت الخليج» لأحد أحياء شرق العاصمة تم رصد تلك الخيام التي تمتد على مساحات كبيرة ولا تتوفر بداخلها أي خدمات للتنزه، وإنما مكان للجلوس فقط، ذكر المواطن عبدالله العتيبي أنه يتمنى تطوير مثل هذه الأفكار ولا يتم منعها، خاصة في الأحياء التي تتوفر فيها مخططات سكنية مفتوحة، وأراض بيضاء كنوع من التشجيع على الخروج للتنزه.


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