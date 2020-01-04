انطلاق مهرجان المغامرات بحائل

انطلق أمس مهرجان المغامرة والتشويق وسط جبال متنزه مشار الوطني ضمن فعاليات النسخة الأولى لموسم حائل الذي يمتد من 3 يناير الحالي إلى الأول من فبراير المقبل، وسط عروض «ترفيهية» وفنية وورش عمل متنوعة، إلى جانب العديد من الأنشطة العائلية وتحديات المغامرة والإثارة والتشويق.

ويحتل المهرجان كامل المنطقة الصحراوية التي تحيطها الجبال من ثلاث جهات في الجزء الغربي من متنزه مشار، ويضم مجموعة كبيرة من الأنشطة والألعاب المميزة. وكشف مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، أن المهرجان يقدم سلسلة من عروض الإثارة والمغامرات البيئية، وحبل الانزلاق، ودورة محاربي النينجا، وشبكة التسلق، والسينما في الهواء الطلق ووسط مخيمات عملاقة، كما أن هناك العديد ورش العمل التي يمكن المشاركة فيها.