انطلاق مهرجان المغامرات بحائل

ويحتل المهرجان كامل المنطقة الصحراوية التي تحيطها الجبال من ثلاث جهات في الجزء الغربي من متنزه مشار، ويضم مجموعة كبيرة من الأنشطة والألعاب المميزة. وكشف مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، أن المهرجان يقدم سلسلة من عروض الإثارة والمغامرات البيئية، وحبل الانزلاق، ودورة محاربي النينجا، وشبكة التسلق، والسينما في الهواء الطلق ووسط مخيمات عملاقة، كما أن هناك العديد ورش العمل التي يمكن المشاركة فيها.
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