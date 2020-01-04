اخبار السعوديه

11 كرنفالا بسفاري الأحساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دشّن وكيل محافظ الأحساء، معاذ الجعفري، مساء أول من أمس، مهرجان سفاري الأحساء للعام الثاني على التوالي، بمدينة جواثى، وبالشراكة الحكومية مع محافظة وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئية والمياه والزراعة بالأحساء، والمؤسسة العامة للري، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة الملك فيصل.

ويشمل المهرجان، الذي يستمر طوال إجازة منتصف العام الدراسي، 11 كرنفالا متنوعاً، من الواحدة ظهرا إلى الـ12 ليلا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 كرنفالا بسفاري الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا