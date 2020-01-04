11 كرنفالا بسفاري الأحساء

دشّن وكيل محافظ الأحساء، معاذ الجعفري، مساء أول من أمس، مهرجان سفاري الأحساء للعام الثاني على التوالي، بمدينة جواثى، وبالشراكة الحكومية مع محافظة وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئية والمياه والزراعة بالأحساء، والمؤسسة العامة للري، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة الملك فيصل.
ويشمل المهرجان، الذي يستمر طوال إجازة منتصف العام الدراسي، 11 كرنفالا متنوعاً، من الواحدة ظهرا إلى الـ12 ليلا.
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