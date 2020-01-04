السعودية اليوم / شرطة المدينة المنورة تقبض على شخص تحرش بفتاة // للصحف //



المدينة المنورة 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من قيام شخص بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها ، فقد تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر, وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

// للصحف //// انتهى //

01:14ت م

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