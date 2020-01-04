السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12 ويدشن الكرنفال السنوي



جيزان 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان .

وكرّم سموه في بداية الاحتفال الرعاة والداعمين للمهرجان الشتوي الذي يحمل شعار " جازان الفل .. مشتى الكل " ، فيما تابع سموه والحضور عقب ذلك عروضًا راقصة وعروضًا للعزف بالكمان والبيانو والقيثارة ، وحوارًا عن الرؤية الوطنية وتعزيزها لمسيرة التنمية والبناء والتطور في الوطن الغالي ، إلى جانب مشاركات لضيوف المهرجان من جنسيات مختلفة تحدثوا خلالها عن السياحة

وأعلن سمو أمير منطقة جازان تدشين مهرجان جازان الشتوي الـ12 ، وزينت الألعاب النارية سماء الحفل وانطلقت مسيرة الكرنفال ، من خلال موسيقى الكرنفال الخاصة والعربات المجهزة خصيصًا للاحتفال والتي صحبتها عروض راقصة وكرنفالية من عارضي الدول المشاركة .

وانطلقت المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان الـ16 والتي ابتهجت فرحًا بمشاركتها في الكرنفال الشتوي ، معبرة عن نموها وتطورها .

إثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة جازان فيلمًا عن تاريخ كرنفال جازان الذي واكب انطلاقة مهرجان جازان الشتوي الأول منذ عام 1429هـ ، ومراحل تطور الكرنفال الذي قدم خلال السنوات الماضية عرضًا لحياة جازان القديمة ، وصولًا للعام الحالي الذي يشهد مشاركة عارضين من 18 دولة على مستوى العالم من لبنان وسوريا والجزائر والمغرب والبرتغال والسويد والفلبين وأمريكا وأوكرانيا وباكستان وروسيا والصين وأسبانيا وكولومبيا وأندونيسيا واليمن وفرنسا ومصر .

واشتمل الاحتفاء على أوبريت بعنوان "نهواك يا أرض الجنوب " من كلمات وألحان محمد إبراهيم مفتاح وأداء الفنانة رحاب والفنان محمود كارم ، والذي اشتمل على لوحات فنية وطنية ولوحات من تراث وثقافة محافظات جازان فيما ابتهج الحضور بالألعاب النارية المصاحبة لختام الأوبريت.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ختام الحفل عن سعادته بتدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي , والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي , مؤكداً سموه أن الكرنفال يعد الانطلاقة الحقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوماً , وأهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

وأشاد سموه بما حضيت وتحضى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما شهدته من مشروعات تنموية خلال السنوات الماضية , من أهمهها مدينة جازان للصناعات التحويلية ومصفاة البترول التابعة لشركة ارامكو السعودية وجامعة جازان وغيرها من المشروعات في مجالات الطرق والخدمات والمياه والبلديات وغيرها.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود اللجان العاملة بالمهرجان برئاسة سمو نائب أمير المنطقة المشرف على المهرجان , وعمل متواصل من قبل وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل إمارة منطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومحافظي المحافظات وجموع من أهالي وزوار جازان.

//انتهى//

23:45ت م

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جيزان 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان .وكرّم سموه في بداية الاحتفال الرعاة والداعمين للمهرجان الشتوي الذي يحمل شعار " جازان الفل .. مشتى الكل " ، فيما تابع سموه والحضور عقب ذلك عروضًا راقصة وعروضًا للعزف بالكمان والبيانو والقيثارة ، وحوارًا عن الرؤية الوطنية وتعزيزها لمسيرة التنمية والبناء والتطور في الوطن الغالي ، إلى جانب مشاركات لضيوف المهرجان من جنسيات مختلفة تحدثوا خلالها عن السياحة السعودية والتي عاشوا خلالها في أمن وأمان معجبين بكرم الضيافة السعودي .وأعلن سمو أمير منطقة جازان تدشين مهرجان جازان الشتوي الـ12 ، وزينت الألعاب النارية سماء الحفل وانطلقت مسيرة الكرنفال ، من خلال موسيقى الكرنفال الخاصة والعربات المجهزة خصيصًا للاحتفال والتي صحبتها عروض راقصة وكرنفالية من عارضي الدول المشاركة .وانطلقت المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان الـ16 والتي ابتهجت فرحًا بمشاركتها في الكرنفال الشتوي ، معبرة عن نموها وتطورها .إثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة جازان فيلمًا عن تاريخ كرنفال جازان الذي واكب انطلاقة مهرجان جازان الشتوي الأول منذ عام 1429هـ ، ومراحل تطور الكرنفال الذي قدم خلال السنوات الماضية عرضًا لحياة جازان القديمة ، وصولًا للعام الحالي الذي يشهد مشاركة عارضين من 18 دولة على مستوى العالم من لبنان وسوريا والجزائر والمغرب والبرتغال والسويد والفلبين وأمريكا وأوكرانيا وباكستان وروسيا والصين وأسبانيا وكولومبيا وأندونيسيا واليمن وفرنسا ومصر .واشتمل الاحتفاء على أوبريت بعنوان "نهواك يا أرض الجنوب " من كلمات وألحان محمد إبراهيم مفتاح وأداء الفنانة رحاب والفنان محمود كارم ، والذي اشتمل على لوحات فنية وطنية ولوحات من تراث وثقافة محافظات جازان فيما ابتهج الحضور بالألعاب النارية المصاحبة لختام الأوبريت.وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ختام الحفل عن سعادته بتدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي , والتطور الذي شهده كرنفال جازان في عامه الحالي , مؤكداً سموه أن الكرنفال يعد الانطلاقة الحقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوماً , وأهمية المهرجان في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.وأشاد سموه بما حضيت وتحضى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما شهدته من مشروعات تنموية خلال السنوات الماضية , من أهمهها مدينة جازان للصناعات التحويلية ومصفاة البترول التابعة لشركة ارامكو السعودية وجامعة جازان وغيرها من المشروعات في مجالات الطرق والخدمات والمياه والبلديات وغيرها.ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود اللجان العاملة بالمهرجان برئاسة سمو نائب أمير المنطقة المشرف على المهرجان , وعمل متواصل من قبل وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل إمارة منطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومحافظي المحافظات وجموع من أهالي وزوار جازان.//انتهى//23:45ت م0106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.