شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تقبض على شخص تحرش بفتاة والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إستغاثة فتاة بمقطع فيديو من قيام شخص بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل ايصالها، تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر. وتابع: "بمباشرة اجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

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