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محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة وكيل إمارة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ووكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وأشقائهم، وذلك خلال زيارة قام بها أمس لمقر العزاء.
وسأل نائب أمير الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة السديري عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.
وحضر العزاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا والأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز.
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